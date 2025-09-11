Χειροπέδες σε 42χρονο που βίαζε, εξέδιδε και ανάγκαζε τα θύματά του να συμμετέχουν σε ροζ ταινίες

Του Μάκη Συνοδινού

Βίαζε, εξέδιδε, και ανάγκαζε τα θύματα του να συμμετέχουν σε ροζ ταινίες. Ο λόγος για 42χρονο, ο οποίος έπεσε στα δίχτυα της ΕΛΑΣ και σύμφωνα με το ένταλμα που εκδόθηκε εις βάρος του τουλάχιστον από το 2016 προσέγγιζε νεαρές γυναίκες, κυρίως Ελληνίδες, μεταξύ των οποίων και τουλάχιστον μία ανήλικη, οι οποίες βρίσκονταν σε ευάλωτη κοινωνική και οικονομική κατάσταση, και ανέπτυσσε μαζί τους φιλική σχέση. Προβάλλοντας τον εαυτό του ως υποστηρικτικό πρόσωπο, κατόρθωνε να κερδίζει την εμπιστοσύνη τους και σε ορισμένες περιπτώσεις προσφερόταν να τις βοηθήσει οικονομικά καλύπτοντας άμεσες ανάγκες τους.

Όχι όμως με το αζημίωτο καθώς ο 42χρονος μόνο καλός Σαμαρείτης δεν ήταν.

Τους ζητούσε λοιπόν να του εξοφλήσουν το χρέος τους. Χρησιμοποιώντας απειλές, καθώς και σωματική ή ψυχολογική βία τις εξανάγκαζε να πραγματοποιούν ερωτικά ραντεβού με «πελάτες» σε ξενοδοχεία και οικίες στην Αττική, όπου σε αρκετές περιπτώσεις τις μετέφερε ο ίδιος. Τις συνευρέσεις κανόνιζε προσωπικά, παρακρατώντας το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων από την πορνεία και προβαίνοντας κατ' επάγγελμα και από κερδοσκοπία στη γενετήσια εκμετάλλευσή τους.

Μάλιστα, είχε συστήσει εταιρεία παραγωγής πορνογραφικών ταινιών και βίντεο, η οποία λειτουργούσε μέσω διαδικτύου. Με τη χρήση απατηλών μέσων που αφορούσαν την υπόσχεση μεγάλων χρηματικών απολαβών, αλλά και με απειλές, καθώς και με σωματική ή ψυχολογική βία κατά περίπτωση, εξανάγκαζε γυναίκες να συμμετέχουν σε γενετήσιες πράξεις, τις οποίες βιντεοσκοπούσε. Τα πορνογραφικά βίντεο αναρτώνταν σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα και προβάλλονταν κατόπιν εγγραφής των χρηστών και καταβολής χρηματικών ποσών, τα οποία παρακρατούσε εξ ολοκλήρου ο ίδιος.

Έως και το 2022 ενέτεινε τη δράση του, υποχρεώνοντας τις γυναίκες να πραγματοποιούν ολοένα και περισσότερα ερωτικά ραντεβού με «πελάτες». Τις συνευρέσεις κανόνιζε προσωπικά, έναντι υψηλών αμοιβών, εκμεταλλευόμενος και τη διαφημιστική προβολή που αποκτούσαν οι γυναίκες μέσω της συμμετοχής τους στα βίντεο που ο ίδιος διακινούσε.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί εις βάρος του καθ' όλη τη διάρκεια της εγκληματικής του δράσης χρησιμοποιούσε διάφορες μεθόδους με σκοπό να κάμψει τις αντιστάσεις των γυναικών και να τις θέσει υπό τον πλήρη έλεγχό του. Συγκεκριμένα, τις υποχρέωνε με τη χρήση βίας να κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών, ιδίως κοκαΐνης, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, ασκώντας σωματική βία, τις βίαζε.

Ο βίος και η πολιτεία του 42χρονου όμως δεν σταματάει εδώ, καθώς παρουσιαζόταν ως στενός συνεργάτης του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη προκειμένου να πείσει τα θύματα του πως έχει παντού «άκρες», αλλά και να τις αποτρέψει να καταγγείλουν τη δράση του στις αρχές.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον 42χρονο ξεκίνησε όταν μια γυναίκα θύμα του βρήκε τη δύναμη και το κουράγιο και αποκάλυψε στην αστυνομία τον εφιάλτη που ζούσε.

