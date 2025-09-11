Συνελήφθη, το βράδυ της Τετάρτης στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών η μητέρα ενός μωρού ηλικίας ενός έτους.

Η γυναίκα σύμφωνα με την Αστυνομία, συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου, διότι άφησε αβοήθητο το μωρό με αποτέλεσμα να υποστεί σωματικές βλάβες (εκχυμώσεις στο βλέφαρο και αιμάτωμα στους οφθαλμούς).

Το μωρό μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, όπου παραμένει νοσηλευόμενο.

Πηγή: skai.gr

