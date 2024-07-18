Βίντεο – καταγγελίες με παράνομους μετανάστες να βγαίνουν ανενόχλητοι με την βάρκα σε παραλίες και ακτές της Ρόδου, ανάμεσα στους λουόμενους, έφτασαν στον ΣΚΑΪ.

Η Σοφία Βούλτεψη, υφ. Μετανάστευσης και Ασύλου, βλέποντας τις εικόνες, επιβεβαίωσε την κατάσταση, αναφέροντας ότι «από τη Ρόδο μεταφέρουμε συνεχώς κόσμο. Είναι κάποια νησιά τα οποία δεν έχουν δομές».

Επίσης, τόνισε στον ΣΚΑΪ: «Εχει δημιουργηθεί μια κουλτούρα "διακίνησης". Επειδή φυλάσσονται πάρα πολύ τα νησιά του βορειανατολικού Αιγαίου, έχουν βρει (οι διακινητές) καλύτερα σκάφη, περνάνε από κάτω και βγαίνουνε στα νησιά (Ρόδο, Κρήτη Γαύδο)».

Οσον αφορά στη λύση του προβλήματος, η κα Βούλτεψη ανέφερε ότι πρέπει να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος της Frontex.

