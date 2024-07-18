Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Ανενόχλητοι κυκλοφορούν οι παράνομοι μετανάστες στη Ρόδο 

Τι δήλωσε για την κατάσταση η Σοφία Βούλτεψη, υφ. Μετανάστευσης και Ασύλου

ροδος μεταναστες καταγγελια

Βίντεο – καταγγελίες με παράνομους μετανάστες να βγαίνουν ανενόχλητοι με την βάρκα σε παραλίες και ακτές της Ρόδου, ανάμεσα στους λουόμενους, έφτασαν στον ΣΚΑΪ. 

Η Σοφία Βούλτεψη, υφ. Μετανάστευσης και Ασύλου, βλέποντας τις εικόνες, επιβεβαίωσε την κατάσταση, αναφέροντας ότι «από τη Ρόδο μεταφέρουμε συνεχώς κόσμο. Είναι κάποια νησιά τα οποία δεν έχουν δομές». 

Επίσης, τόνισε στον ΣΚΑΪ: «Εχει δημιουργηθεί μια κουλτούρα "διακίνησης". Επειδή φυλάσσονται πάρα πολύ τα νησιά του βορειανατολικού Αιγαίου, έχουν βρει (οι διακινητές) καλύτερα σκάφη, περνάνε από κάτω και βγαίνουνε στα νησιά (Ρόδο, Κρήτη Γαύδο)». 

Οσον αφορά στη λύση του προβλήματος, η κα Βούλτεψη ανέφερε ότι  πρέπει να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος της Frontex. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: kataggelies@skai.gr Ρόδος Μετανάστες
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark