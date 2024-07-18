Λογαριασμός
Άρπαξαν μπαούλο με κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ από 94χρονη στη Θεσσαλονίκη – Ταυτοποιήθηκαν οι δύο δράστες    

Οι δράστες αφαίρεσαν μπαούλο που σύμφωνα με την 94χρονη είχε κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ 

Την εξιχνίαση ληστείας που τελέστηκε πέρσι τον Φεβρουάριο σε βάρος 94χρονης, από την οποία οι δράστες αφαίρεσαν μπαούλο που, κατά δήλωσή της, περιείχε κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ, εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης.

Από την έρευνα του Τμήματος κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης ταυτοποιήθηκαν ως δράστες δύο Γεωργιανοί, 33 και 35 ετών, σεσημασμένοι για παρόμοια αδικήματα.

Όπως ανακοινώθηκε, οι κατηγορούμενοι "τρύπωσαν" στο διαμέρισμα της υπερήλικης γυναίκας, στο κέντρο της πόλης, "σηκώνοντας" το μπαούλο με τα κοσμήματα. Κατά την αποχώρησή τους έγιναν αντιληπτοί από την 94χρονη, την οποία απώθησαν βίαια προκειμένου να διατηρήσουν στην κατοχή τους τα κλοπιμαία και να διαφύγουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

