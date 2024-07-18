Την εξιχνίαση ληστείας που τελέστηκε πέρσι τον Φεβρουάριο σε βάρος 94χρονης, από την οποία οι δράστες αφαίρεσαν μπαούλο που, κατά δήλωσή της, περιείχε κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ, εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης.

Από την έρευνα του Τμήματος κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης ταυτοποιήθηκαν ως δράστες δύο Γεωργιανοί, 33 και 35 ετών, σεσημασμένοι για παρόμοια αδικήματα.

Όπως ανακοινώθηκε, οι κατηγορούμενοι "τρύπωσαν" στο διαμέρισμα της υπερήλικης γυναίκας, στο κέντρο της πόλης, "σηκώνοντας" το μπαούλο με τα κοσμήματα. Κατά την αποχώρησή τους έγιναν αντιληπτοί από την 94χρονη, την οποία απώθησαν βίαια προκειμένου να διατηρήσουν στην κατοχή τους τα κλοπιμαία και να διαφύγουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

