Ότι θα γίνονται ψηφιακά πλέον οι εξετάσεις για την έκδοση διπλώματος οδήγησης, ανακοίνωσε μέσω δελτίο τύπου, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.

Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου:

Η Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο των δράσεων που σχετίζονται με τον εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών της, προχωρά στη λειτουργία μιας νέας ψηφιακής πλατφόρμας μέσω της οποίας όλοι οι υποψήφιοι οδηγοί που θέλουν να προγραμματίσουν τη θεωρητική και πρακτική τους εξέταση, καθώς και όσοι νυν οδηγοί επιθυμούν να προβούν σε επέκταση διπλώματος, θα μπορούν να κλείνουν τα ραντεβού τους ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία, όπως συνέβαινε έως τώρα.

Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι που υπάγονται σε οποιαδήποτε από τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής, είτε οι ίδιοι είτε οι εξουσιοδοτημένοι εκπαιδευτές τους, έχουν πλέον τη δυνατότητα να εισέρχονται από το κινητό τηλέφωνο (smart phone), το tablet ή τον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://drivingexams.attica.gov.gr και να επιλέγουν την ημέρα και ώρα της θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης οδήγησης που επιθυμούν.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, με αφορμή την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας αναφέρει ότι: «Η Περιφέρεια Αττικής κάνει σήμερα ένα σημαντικό βήμα προς τον πλήρη εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της όπως ακριβώς είχαμε δεσμευτεί. Με την νέα πλατφόρμα ψηφιακού προγραμματισμού εξετάσεων για τους υποψήφιους οδηγούς, εξαλείφουμε την ταλαιπωρία των πολιτών, βελτιώνουμε την ποιότητα των υπηρεσιών και καταπολεμάμε τα φαινόμενα διαφθοράς».

Και προσθέτει: «Η διαφάνεια και η αξιοπιστία αποτελούν βασικές προτεραιότητές μας. Είμαστε εδώ για να υπηρετούμε τους πολίτες του λεκανοπεδίου, εξαλείφοντας τα όποια φαινόμενα διαπλοκής. Πλέον, οι υποψήφιοι οδηγοί και οι εκπαιδευτές τους θα μπορούν να προγραμματίσουν τις εξετάσεις τους εύκολα, γρήγορα και με απόλυτη διαφάνεια, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας και πολύπλοκων διαδικασιών. Η Περιφέρεια Αττικής θα προσφέρει συνεχώς σύγχρονες, φιλικές και αξιόπιστες λύσεις».

Η εφαρμογή «Ψηφιακού προγραμματισμού θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών» αναπτύχθηκε μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών με τη συνδρομή της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης.

Από τις 20 Σεπτεμβρίου που ενημερώθηκαν οι σχολές οδηγών για την επικείμενη λειτουργία της πλατφόρμας, έχουν καταχωρηθεί πάνω από 700 κέντρα εκπαίδευσης, οι εκπρόσωποι των οποίων παρακολούθησαν στη συντριπτική τους πλειοψηφία και σχετικό διαδικτυακό σεμινάριο. Τα δε αιτήματα για ραντεβού εξέτασης υποψηφίων οδηγών θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης ξεπερνούν ήδη τις 4.700.

Από την πρώτη επεξεργασία των στοιχείων, προκύπτει πως το 62,2% των ραντεβού που κλείστηκαν από τις σχολές οδηγών αφορά θεωρητικές εξετάσεις και το 37,8% πρακτικές εξετάσεις. Τέλος, αναφορικά με τις περιοχές πραγματοποίησης των εξετάσεων, η πλειοψηφία αφορά τον Κεντρικό και Δυτικό Τομέα Αθηνών και ακολουθούν κατά σειρά ο Νότιος Τομέας Αθηνών, ο Πειραιάς, ο Βόρειος Τομέας Αθηνών, η Ανατολική Αττική και η Δυτική Αττική.

