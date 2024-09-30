Παραπεμπτικό για βρεφικό γάλα με 0% συμμετοχή, κατήγγειλε στον ΣΚΑΙ ότι έχει μια νέα μαμά, αλλά ισχυρίζεται ότι όταν πηγαίνει στο φαρμακείο, οι φαρμακοποιοί δεν εκτελούν τη συνταγή.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει στην εκπομπή «Αταίριαστοι», ο φαρμακοποιός Σπύρος Μαρτίκας, «σε γενική ομόφωνη συνέλευση ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Πειραιά αποφάσισε ότι αυτά τα παραπαμπεπτκά δεν θα τα εξυπηρετεί, [δηλαδή] τα παραπεμπτικά που αφορούν το βρεφικό γάλα ειδικής θεραπείας για εξειδικευμένες ασθένειες παιδιών, κυρίως αλλεργικές αντιδράσεις στο γάλα. Αυτά τα βρεφικά γάλατα τα αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ, αλλά τα παραπεμπτικά στον φαρμακευτικό σύλλογο του Πειραιά, δεν εκτελούνται, διότι είναι ασύμφορη η εκτέλεσή τους. Το περιθώριο κέρδους είναι μηδαμινό και η πληρωμή από τον ΕΟΠΥΥ καθυστερεί ένα δίμηνο, πότε ομόφωνα αποφάσισαν να μην εκτελούν αυτά τα παραπεμπτικά. Δεν ξέρω στην υπόλοιπη χώρα κάποιοι άλλοι σύλλογοι, αν έχουν πάρει την ίδια απόφαση».

«Η χονδρική τιμή που αγοράζει ένα γάλα συγκεκριμένο και γνωστό είναι 13,27 ευρώ, ο ΕΟΠΥΥ το αποζημιώνει με 13,50,το κέρδος είναι 23 λεπτά και αυτό εισπράττεται από τους φαρμακοποιούς μετά από δύο μήνες. Θα κάνει ζημιά στη δουλειά του και στο ταμείο του αν εκτελέσει αυτά τα παραπεμπτικά. Δεν ξέρω κάθε εξάμηνο πόσα ληξιπρόθεσμα και ληγμένα γάλατα βγάζουμε από τις προθήκες μας για να τα επιστρέψουμε στις εταιρείες, τα οποία τα έχουμε και λιμνάζουν μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο με μηδαμινό κέρδος. Πρέπει άνωθεν να βγει μια απόφαση μια καλύτερη προσέγγιση στην τιμή. Οι περισσότεροι φαρμακοποιοί πληρώνουν τοις μετρητοίς τις παραγγελίες αυτών των προϊόντων».

Πηγή: skai.gr

