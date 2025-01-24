Με ένα βαθιά συγκινητικό μήνυμα οι κόρες του Μίμη Δομάζου αποχαιρετούν τον πατέρα τους, που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών.
«Έφυγες γρήγορα από κοντά μας» γράφουν οι κόρες τους σε ανάρτηση που έκαναν στο Facebook και την οποία συνοδεύουν με μία φωτογραφία του πατέρα τους από τα χρόνια του Παναθηναϊκού.
«Εμείς σε θέλαμε και άλλο κοντά μας… Δεν πειράζει. Καλό δρόμο εκεί ψηλά και καλή αντάμωση με τη μαμά. Αντίο αγαπημένε μας μπαμπά» καταλήγουν στο «αντίο» τους οι κόρες του Μίμη Δομάζου.
