Μεγάλη ανησυχία έχει σκορπίσει από την Πέμπτη στους γονείς το περιστατικό με την απόπειρα αρπαγής ανηλίκου στη Γλυφάδα, για το οποίο έχει ήδη υποβληθεί καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Άνω Γλυφάδας στο διασχολικό γήπεδο λίγο μετά τις 9:30 το βράδυ, όταν ένας 13χρονος μαθητής μέλος αθλητικής ομάδας τελείωσε την προπόνησή του και βγήκε έξω περιμένοντας τη μητέρα του, η οποία όμως καθυστέρησε. Κάποια στιγμή έκανε την εμφάνισή του ένας άνδρας με μαύρα ρούχα και είπε στο παιδί πως η μητέρα του είχε τραυματιστεί και θα τον πάρει εκείνος.

Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό είναι ότι ο ύποπτος αποκάλεσε τον 13χρονο με το όνομά του. Ο μαθητής βέβαια είχε γρήγορα αντανακλαστικά: πήγε γρήγορα μέσα, βρήκε τον φύλακα, ενημέρωσε τον πατέρα του που ήρθε στο σημείο, ενημερώθηκε ο υπεύθυνος της ομάδας και στη συνέχεια όλοι μαζί πήγαν οικογενειακώς στο Αστυνομικό Τμήμα και κατήγγειλαν το περιστατικό. Περιγράφουν έναν άντρα γύρω στα 35 έτη, μαυροφορεμένο και με γαλάζια μάτια.

Σύμφωνα και με τον δήμαρχο Γλυφάδας, Γιώργο Παπανικολάου, η Αστυνομία κάνει περιπολίες στη γύρω περιοχή, ώστε να τον εντοπίσει ή να βρει κάποια στοιχεία. Δεν είχε παρουσιαστεί παρόμοιο περιστατικό τους προηγούμενους μήνες, βέβαια οι κάτοικοι και ιδίως οι γονείς ανησυχούν ιδιαιτέρως.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.