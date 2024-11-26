Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών-Λαμίας λόγω της διεξαγωγής άσκησης επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποχιονισμού

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα, λόγω διεξαγωγής άσκησης επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποχιονισμού περιόδου χειμερινής συντήρησης 2024-2025 με την επωνυμία «ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2024». Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

- Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας του ρεύματος κυκλοφορίας προς Λαμία, στο τμήμα μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων 26.600 και 27.700, από τις 23:00 έως τις 05:00.

- Πλήρης αποκλεισμός του ρεύματος προς Λαμία, στο τμήμα μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων 27.300 και 27.700, από τις 23:59 έως τις 03:00.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, κατά το χρονικό διάστημα που θα εφαρμοστεί η παραπάνω κυκλοφοριακή ρύθμιση, η κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση προς Λαμία θα διεξάγεται από τον δεξιό παράδρομο στο τμήμα από την έξοδο του Αγίου Στεφάνου μέχρι την είσοδο του σταθμού διοδίων Καπανδριτίου.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους από το παραπάνω οδικό δίκτυο κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

