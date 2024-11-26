Το Σύνδρομο του Οθέλλου, η παρανοϊκή του ζήλεια, οδήγησε έναν άντρα μετά από 37 χρόνια γάμου στο Αυτόφωρο, καθώς είχε έμμονη ιδέα ότι η σύζυγός του διατηρεί ερωτικές σχέσεις με τρίτο άτομο χωρίς αυτό ωστόσο να μπορεί να το αποδείξει και της έκανε την ζωή μαρτύριο.

Το ζευγάρι βρέθηκε χθες ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, μετά από καταγγελία της συζύγου. Όπως ισχυρίστηκε η ίδια στο δικαστήριο, ο σύζυγός της έχει ψύχωση μαζί της και συχνά δημιουργεί προβλήματα, ενώ διαρκώς την κατηγορεί πως έχει εξωσυζυγική σχέση.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο σύζυγός της έψαχνε στο καλάθι των απλύτων τα ρούχα της για να βρει γενετικό υλικό άλλου άνδρα, προκειμένου να αποδειχθούν οι υποψίες του.

Όπως ανέφερε η σύζυγος του κατηγορουμένου, όσο έψαχνε τα ρούχα, της φώναζε πως «θα δεις τι θα πάθεις και εσύ και αυτός».

Ο ίδιος ενώπιον του δικαστηρίου ισχυρίστηκε πως είδε στα ρούχα της συζύγου του λεκέδες και αυτός ήταν ο λόγος που ξεκίνησε ο καυγάς, ο οποίος κατέληξε στο Αυτόφωρο.

Σύμφωνα με το gegonota.gr, η ίδια ανέφερε στο δικαστήριο πως ο σύζυγός της είναι απρόβλεπτος στις αντιδράσεις του αλλά δεν θέλει να τον στείλει στην φυλακή και το ζευγάρι θα οδηγηθεί σε ποινική διαμεσολάβηση.

Πηγή: skai.gr

