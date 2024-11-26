Μηχανάκι έπεσε πάνω στις μπάρες του τρένου στη διάβαση της Αγίου Μελετίου

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στη Λιοσίων από τα ΚΤΕΛ προς την Αγίου Μελετίου, καθώς νωρίτερα μοτοσυκλέτα έπεσε πάνω στις μπάρες της διάβασης του τρένου με αποτέλεσμα αυτές να ακουμπήσουν σε διερχόμενο τρένο του προαστιακού.

Το τρένο ακινητοποιήθηκε για μια ώρα, ενώ στο σημείο έφτασε με καθυστέρηση η αστυνομία και κατέγραψε το συμβάν.

Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στα δυο ρεύματα του Κηφισού, στον Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας προς το Ψυχικό, στα δυο ρεύματα της Αττική Οδό προς κόμβο Κηφισίας και στον ανοδικό άξονα Αρδητού-Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Πηγή: skai.gr

