Ενα πλήρως λειτουργικό παράνομο αποστακτήριο – συσκευαστήριο αλκοολούχων ποτών εντοπίστηκε σε περιοχή της Κρήτης, από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένα άτομο, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, της νομοθεσίας περί αλκοολούχων ποτών καθώς και της νομοθεσίας περί όπλων.

Προηγήθηκε έρευνα κατά την οποία διακριβώθηκαν τα στοιχεία κατηγορούμενου καθώς και οι χώροι που ανέπτυσσε την παράνομη δράση του.

Όπως προέκυψε, ο κατηγορούμενος έχοντας προχωρήσει σε προσχηματική μίσθωση κλειστού χώρου ελαιουργείου, είχε εγκαταστήσει και λειτουργούσε σε αυτόν πλήρη μονάδα παραγωγής αλκοολούχου ποτού (αποστακτήριο), μέσω της οποίας προέβαινε τακτικά σε απόσταξη – παρασκευή μεγάλης ποσότητας αλκοολούχου ποτού, στερούμενος παντελώς προβλεπόμενης άδειας από την αρμόδια Αρχή.

Ως προς τον τρόπο δράσης του, ο κατηγορούμενος, αφού προέβαινε σε παράνομη παραγωγή αποστάγματος, το μετέφερε με ιδιόκτητο φορτηγό σε αποθήκη της οικίας του. Εκεί, χρησιμοποιώντας περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα (κλαρκ), αποθήκευε και συσκεύαζε το αλκοολούχο ποτό σε ασκούς των 20 λίτρων, με σκοπό την περαιτέρω διάθεση – πώληση.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, ο κατηγορούμενος εντοπίσθηκε να λειτουργεί το παράνομο αποστακτήριο, μεταφέροντας το παραγόμενο ποτό με χρήση αντλίας σε δύο δεξαμενές, που είχε τοποθετήσει στον χώρο φόρτωσης του φορτηγού. Στη συνέχεια, μετέφερε το αλκοολούχο ποτό, βάρους -1.800- λίτρων, έξω από την οικία του, όπου ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Όμοιο αλκοολούχο διάλυμα, συνολικού βάρους -2.255- λίτρων, συσκευασμένο σε ασκούς των -20- λίτρων, βρέθηκε και σε αποθηκευτικό χώρο της οικίας του, όπως επίσης και ένα περονοφόρο ανυψωτικό όχημα.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του και στις εγκαταστάσεις του παράνομου αποστακτηρίου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- πλήρως εξοπλισμένο σύστημα απόσταξης,

-4.055- λίτρα παρανόμως παραγόμενου αλκοολούχου πότου

- πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε 12 φυσίγγια των 9mm),

- αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός,

- σπαθί τύπου «Κατάνα» (μήκος λάμας 63,5 εκ.),

- περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα (κλαρκ) και

- φορτηγό αυτοκίνητο.

Δείγματα από το κατασχεθέν αλκοολούχο ποτό θα αποσταλούν στην αρμόδια χημική Υπηρεσία για εργαστηριακή εξέταση, η έκθεση της οποίας θα κοινοποιηθεί στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή προς επιβολή και καταλογισμό διαφυγόντων δασμών και φόρων.

Ομοίως, το κατασχεθέν πιστόλι, τα είδη οπλισμού και ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός θα αποσταλούν για πραγματογνωμοσύνη στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.