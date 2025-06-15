Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε σήμερα το μεσημέρι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Μελενικίτσι, του Δήμου Ηράκλειας Σερρών, κοντά σε δασική πυρκαγιά.

Η φωτιά ξεκίνησε σε χωράφι με αθέριστα σιτάρια και άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για να σταματήσουν τη φωτιά και να μην επεκταθεί σε δασική έκταση.

Στην επιχείρηση πήραν μέρος 44 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και τρία αεροσκάφη, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.