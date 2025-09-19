Την αδιάλειπτη στήριξη της Περιφέρειας Αττικής σε έργα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και αναβαθμίζουν τις γειτονιές του Λεκανοπεδίου ανέδειξε ο Νίκος Χαρδαλιάς, πραγματοποιώντας περιοδεία στον Κορυδαλλό.

Συνεχίζοντας τον κύκλο επισκέψεων και επαφών με τις τοπικές κοινωνίες, ο περιφερειάρχης Αττικής είχε συνάντηση και συζήτηση για όλα τα μεγάλα έργα που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια στην περιοχή, με τον δήμαρχο Νίκο Χουρσαλά και υπηρεσιακούς παράγοντες.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η ανάπλαση των πρώην λατομείων Σχιστού στον Άνω Κορυδαλλό, συνολικής έκτασης 115 στρεμμάτων και προϋπολογισμού που ξεπερνά τα 10.000.000 ευρώ. Το έργο αφορά στην κατασκευή ενός υπερσύγχρονου αθλητικού κέντρου, που θα αποτελέσει το νέο τοπόσημο για τον Κορυδαλλό και περιλαμβάνεται στα 280+1 έργα που έχει εξαγγείλει η διοικητική Αρχή για να αλλάξουν την καθημερινότητα των πολιτών της Αττικής.

Όπως τόνισε ο Νίκος Χαρδαλιάς: «Η ανάπλαση του χώρου των πρώην λατομείων, αποτελεί ένα από τα μεγάλα στοιχήματά μας. Στόχος είναι να δημιουργούμε υποδομές που θα αποτελούν ακολούθως σημεία αναφοράς για όλη την πόλη. Δημιουργούμε σύγχρονους χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας για τους πολίτες κάθε ηλικίας, ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν δραστηριότητες σε ασφαλές και φιλικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα, σχεδιάζουμε πάρκα όπου οι οικογένειες θα μπορούν να περνούν ποιοτικό χρόνο μαζί, να κάνουν βόλτες και να συμμετέχουν σε κοινωνικές δραστηριότητες».

Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία κεντρικού σταδίου στίβου, γηπέδου βόλεϊ, beach volley, μπάσκετ, ποδοσφαίρου 5x5, κλειστού γυμναστηρίου, υπαίθριων χώρων αθλοπαιδιών, ιατρείου, γραφείων διοίκησης, εστιατορίου, κατοικιών αθλητών και λοιπών βοηθητικών χώρων, καθιστώντας το νέο συγκρότημα έναν από τους μεγαλύτερους και πιο σύγχρονους χώρους άθλησης και αναψυχής της Αττικής.

Κατά τη σύσκεψη στο δημαρχείο, συζητήθηκε επίσης η ολοκλήρωση του νέου τοπικού κολυμβητηρίου, το εν εξελίξει διαδημοτικό έργο κατασκευής δικτύου ομβρίων με τη Νίκαια, συνολικού προϋπολογισμού 18 εκατομμυρίων ευρώ, η πορεία ενεργειακών παρεμβάσεων και περαιτέρω αναβάθμισης 12 σχολικών μονάδων καθώς και η πρόοδος των εργασιών δημιουργίας και προσθήκης νέου κτιρίου για τις ανάγκες του 5ου Γυμνασίου.

Όπως ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς, στρατηγική της Περιφέρειας είναι η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιοχών του Λεκανοπεδίου, η έμπρακτη στήριξη έργων που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα των πολιτών και η στενή συνεργασία με τους Δήμους. «Είμαι πάντα χαρούμενος όταν βρίσκομαι σε αυτές τις λαϊκές γειτονιές όπου οι πολίτες συνεχίζουν να παλεύουν για το αυτονόητο. Το ζητούμενο είναι να είμαστε χρήσιμοι στις πραγματικές τους ανάγκες. Δεν μας ενδιαφέρουν τα μεγάλα λόγια, αλλά τα έργα που αλλάζουν ζωές. Στηρίζουμε τους δήμους και στηριζόμαστε σε αυτούς. Προχωράμε μαζί, με πράξεις και όχι με υποσχέσεις. Η Περιφέρεια Αττικής είναι δίπλα στους πολίτες με έργα ουσίας» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Κορυδαλλού Νίκος Χουρσαλάς εξήρε τη συνεισφορά της Περιφέρειας και προσωπικά του κ. Χαρδαλιά στην δρομολόγηση κρίσιμων έργων στην πόλη, υπογραμμίζοντας «η συνεργασία μας είναι παρακαταθήκη για την ανάπτυξη της περιοχής. Η Περιφέρεια Αττικής, με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτει, αλλά κυρίως με τη βούληση του ίδιου του περιφερειάρχη, δίνει τη δυνατότητα σε δήμους όπως ο δικός μας να προχωρούν σε έργα πνοής που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν.

Αναφερόμενος στο κολυμβητήριο το οποίο χρησιμοποιείται από 1.200 πολίτες, από τον Φεβρουάριο που παραδόθηκε προς χρήση, ο δήμαρχος παρατήρησε πως «με τη συμβολή του κ. Χαρδαλιά μπορέσαμε να ξεπεράσουμε γρήγορα όλες τις γραφειοκρατικές δυσκολίες, όπως αυτές που αφορούσαν την αδειοδότηση και την ηλεκτροδότηση, και σήμερα οι δημότες απολαμβάνουν ένα τόσο σημαντικό έργο». Την ίδια ώρα, επισήμανε, «χιλιάδες μαθητές ξεκίνησαν τα μαθήματά τους σε νέα, σύγχρονα, λειτουργικά και αισθητικά αναβαθμισμένα σχολεία, όπως ακριβώς αξίζει στη νέα γενιά».

Μετά τη σύσκεψη, ο περιφερειάρχης πραγματοποίησε αυτοψία στους χώρους των πρώην λατομείων και στο σχολικό συγκρότημα που στεγάζει το 5ο Δημοτικό και το 4ο και 5ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού, στο οποίο ολοκληρώνεται η ενεργειακή αναβάθμιση ύψους 1,78 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης επισκέφθηκε και το παρακείμενο εργοτάξιο όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες για την ανέγερση του νέου κτιρίου που θα καλύψει τις ανάγκες του 5ου Γυμνασίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

