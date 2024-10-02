Με στόχο την ενίσχυση των δομών προσχολικής αγωγής, η Περιφέρεια Αττικής ολοκλήρωσε και παραδίδει έναν νέο, σύγχρονο τριώροφο βρεφονηπιακό σταθμό στην Ηλιούπολη. Το έργο, το οποίο χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από την Περιφέρεια, εγκαινιάστηκε χθες το απόγευμα από τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά σε ειδική τελετή, παρουσία των τοπικών αρχών και των κατοίκων της περιοχής.

Ο νέος βρεφονηπιακός σταθμός, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λεωφόρου Ειρήνης και Αριστογείτονος, είναι συνολικής επιφάνειας 1.003,8 τετραγωνικών μέτρων και διαθέτει μεταξύ άλλων υπόγειο και δώμα. Η δυναμικότητά του ανέρχεται σε 50 νήπια και 20 βρέφη, καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο σημαντικές ανάγκες της περιοχής.

Το έργο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος 2024, με το κόστος να ανέρχεται στα 1.806.000 ευρώ. Βάσει της προγραμματικής σύμβασης, η Περιφέρεια προχώρησε στην πλήρη χρηματοδότηση του έργου όπως είχε δεσμευτεί, ενώ τη λειτουργία και συντήρησή του θα αναλάβει ο Δήμος Ηλιούπολης.

Όπως τονίζει χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς:

«Η επένδυση στη νέα γενιά αποτελεί για εμάς προτεραιότητα. Τα σημερινά εγκαίνια του νέου βρεφονηπιακού σταθμού, εδώ στην Ηλιούπολη, αποτελούν μόνο ένα μέρος του ολιστικού σχεδίου μας για την κατασκευή, επισκευή και ανακαίνιση συνολικά 18 παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών σε όλο το λεκανοπέδιο, συνολικού προϋπολογισμού 21.704.000 ευρώ. Πρόκειται για δομές που χρηματοδοτούμε των Περιφερειακή αρχή, προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες χιλιάδων οικογενειών.

Στόχος μας είναι κάθε παιδί στην Αττική να έχει πρόσβαση σε ποιοτικές δομές προσχολικής αγωγής. Να μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον με φροντίδα, ασφάλεια και αγάπη. Δεσμευόμαστε για την αδιάλειπτη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών, προκειμένου τα παιδιά να αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους με ασφάλεια και αξιοπρέπεια».

Τα 18 έργα κατασκευής, επισκευής και ανακαίνισης παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου η Περιφέρεια Αττικής, καλύπτουν τις ανάγκες φροντίδας βρεφών και νηπίων και στις οκτώ Περιφερειακές Ενότητες του Λεκανοπεδίου.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Ηλιούπολης Στάθης Ψυρρόπουλος ανέφερε κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του βρεφονηπιακού σταθμού:

«Εμείς μέσα από την κατασκευή αυτή, με την αμέριστη βοήθεια της Περιφέρειας που χρηματοδότησε το έργο και ήταν δίπλα μας σε όλα τα στάδια μέχρι την υλοποίηση του έργου, θελήσαμε να εξασφαλίσουμε μία ολιστική προσέγγιση του σταθμού. Γι’ αυτό τα κάτω παράθυρά του, είναι στην ευθεία με το έδαφος, για να αποκτήσουν τα παιδιά που ζουν μέσα σε αυτόν, επαφή με τη γη. Πρόκειται για ένα κτήριο που διαμορφώνει έναν ολόκληρο κόσμο στην καρδιά της πόλης μας. Από την αρχή είναι προσανατολισμένο στο να εξασφαλίσει καλύτερη ποιότητα ζωής για τα παιδιά».

Παρόντες στην τελετή ήταν μεταξύ άλλων: η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη, η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σοφία Βούλτεψη, οι Βουλευτές του Β3΄ Νότιου Τομέα Αθηνών Χάρης Θεοχάρης (ΝΔ), Παύλος Χρηστίδης (ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ) και Νίκος Βρετος (ΝΙΚΗ), η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης Δήμητρα Κορμά - Γκουτζιάνα, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας Γιάννης Πούλος και οι τέως Δήμαρχοι Ηλιούπολης, Βασίλης Βαλασόπουλος και Γιώργος Χατζηδάκης.

Τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά συνόδευσαν: η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Έλενα Ράπτη, ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αθηνών Κωνσταντίνος Ζώμπος, ο Αντιπρόεδρος και η Γενική Διευθύντρια της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Παρασκευάς Γιαννόπουλος και Έφη Φιλιοπούλου, ο Διευθυντής Γραφείου Περιφερειάρχη Γιώργος Χαλκιάς, η Εντεταλμένη Σύμβουλος για θέματα Πολιτισμού Μαρία Κουρή, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα Ελέγχου – Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Χρήστος Γώγος, ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κλιματικής Αλλαγής Γιώργος Βλάχος και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας, Μιλτιάδης Κύρκος.

