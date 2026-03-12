Λογαριασμός
Χάος στην Κηφισίας: Δύο τροχαία ατυχήματα, ενεπλάκη και μηχανή της ΕΛ.ΑΣ - Βίντεο

Το ένα από τα ατυχήματα, που επέφερε τον τραυματισμό ενός δικυκλιστή, σημειώθηκε στο τούνελ της Κηφισιάς, στο ύψος της Κατεχάκη. Η μία λωρίδα είναι κλειστή

Κηφισίας

Χαώδες είναι το μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στην Κηφισίας λόγω δύο τροχαίων ατυχημάτων που έχουν σημειωθεί τόσο στο ρεύμα προς Κηφισιά -όπου υπάρχει το σοβαρότερο πρόβλημα, αλλά και σε αυτό προς Αθήνα.

Δείτε το βίντεο του Orangepress:

Το ένα από τα ατυχήματα, που επέφερε τον τραυματισμό ενός δικυκλιστή, σημειώθηκε στο τούνελ της Κηφισιάς, στο ύψος της Κατεχάκη, και έγινε με την εμπλοκή και μοτοσικλέτας της ΕΛ.ΑΣ.

Η μία λωρίδα παραμένει κλειστή και οι οδηγοί πρέπει να οπλιστούν με υπομονή.

