Χαώδες είναι το μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στην Κηφισίας λόγω δύο τροχαίων ατυχημάτων που έχουν σημειωθεί τόσο στο ρεύμα προς Κηφισιά -όπου υπάρχει το σοβαρότερο πρόβλημα, αλλά και σε αυτό προς Αθήνα.

Δείτε το βίντεο του Orangepress:

Το ένα από τα ατυχήματα, που επέφερε τον τραυματισμό ενός δικυκλιστή, σημειώθηκε στο τούνελ της Κηφισιάς, στο ύψος της Κατεχάκη, και έγινε με την εμπλοκή και μοτοσικλέτας της ΕΛ.ΑΣ.

Η μία λωρίδα παραμένει κλειστή και οι οδηγοί πρέπει να οπλιστούν με υπομονή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.