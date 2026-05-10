Χανταϊός: Τα ξημερώματα στην Ελλάδα ο 70χρονος που ήταν στο Hondius

Τα ξημερώματα της Δευτέρας θα βρίσκεται στην Ελλάδα ο 70χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο Hondius, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταΐού.

Το C-27 που θα επαναπατρίσει τον 70χρονο αναχώρησε νωρίς το απόγευμα της Κυριακής και αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα μετά τις 4 τα ξημερώματα, ακολουθώντας όλα τα ειδικά πρωτόκολλα για την ασφάλεια του πληρώματος.

Ο 70χρονος Έλληνας μεταφέρθηκε από το Hondius με ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Αϊντχόβεν της Ολλανδίας. Από εκεί θα τον παραλάβει το ελληνικό C-27 και θα τον μεταφέρει στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Ακολούθως θα τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και θα τον μεταφέρει σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν».

Στο Αττικόν και στον συγκεκριμένο θάλαμο, ο 70χρονος θα παραμείνει σε καραντίνα για διάστημα 45 ημερών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.