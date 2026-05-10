Με μια μεγάλη αεροπορική επίδειξη, ανοιχτή στο κοινό, γιορτάστηκαν σήμερα Κυριακή, τα 95 χρόνια της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην παραλία του Φλοίσβου, μπροστά από το Άγαλμα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, όπου συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου για να παρακολουθήσει από κοντά το εντυπωσιακό airshow.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, το κοινό είδε από κοντά ένα «πρόγραμμα πτήσεων με σύγχρονα αλλά και ιστορικά αεροσκάφη, σε μια επίδειξη που στόχο έχει να αναδείξει συνολικά τη διαχρονική σημασία της Πολεμικής Αεροπορίας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.