Διαστάσεις θρίλερ λαμβάνει το σκηνικό υπό τις οποίες βρέθηκε βαρύτατα τραυματισμένη, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, στην άκρη του δρόμου, στην περιοχή της Παντάνασας, Ηρακλείου Κρήτης, το απόγευμα του Σαββάτου, η 27χρονη πολύτεκνη μητέρα.

Η κοπέλα νοσηλεύεται στο ΠαΓΝΗ και δεν είναι σε θέση ακόμα να δώσει κατάθεση για το τι ακριβώς συνέβη, όμως το δεδομένο είναι ότι αστυνομικοί του Α.Τ. Μαλεβιζίου προχώρησαν στη σύλληψη του 30χρονου συζύγου, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το cretalive.gr, μέσα στο αυτοκίνητο, τύπου κλούβα, επέβαιναν τρία παιδιά της οικογένειας, το ένα βρέφος μόλις 3 μηνών. Είναι σοκαριστικό δηλαδή ότι ό,τι έγινε, έγινε μπροστά στα παιδιά. Την κοπέλα αντίκρισε αιμόφυρτη διερχόμενος οδηγός που ενημέρωσε αρμοδίως.

Ο 30χρονος σύζυγος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ενώ ήταν εν κινήσει οικογενειακώς, η κοπέλα βρέθηκε εκτός οχήματος, στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Όμως με την πρόοδο της προανάκρισης, τα δεδομένα άλλαξαν σε βάρος του. Καταλυτική είναι και η μαρτυρία ενός από τα παιδιά που φέρεται να είπε κάτι που επιβαρύνει τη θέση του πατέρα αλλά αυτό σε κάθε περίπτωση θα αξιολογηθεί σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία.

Ο 30χρονος ήταν μεθυσμένος και οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Το αυτοκίνητο φέρεται να έχει τρακάρει κάπου καθώς έχει φύγει ο προφυλακτήρας. Ο 30χρονος φέρεται να τον έβαλε πίσω στην κλούβα.

Αστυνομικοί, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζουν τα εξής σενάρια:

- να σημειώθηκε τροχαίο καθώς ο 30χρονος ήταν μεθυσμένος και να μην θυμάται και πολλά.

- να την πέταξε πάνω στο «πιώμα» του έξω από το αυτοκίνητο

Ή ακόμα και να τη χτύπησε με το αμάξι

Όλα αυτά είναι υπό διερεύνηση.

Από μέρους της Αστυνομίας έχει ληφθεί dna και δείγματα αίματος από το αυτοκίνητο καθώς είχε αίμα σε διάφορα σημεία εξωτερικά. Το όχημα και η πόρτα θα ελεγχθεί από αρμόδιο πραγματογνώμονα και από ΚΤΕΟ.

