Ένα αδιανόητο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 24 Μαρτίου στη Σπηλιά Κολυμβαρίου, με θύμα μια γυναίκα η οποία μάλιστα είχε φέρει πρόσφατα στον κόσμο το παιδί της.

Σύμφωνα με το Zarpanews μία 23χρονη γυναίκα κατήγγειλε στις Αστυνομικές αρχές, ότι σύντροφός της τη χτύπησε μετά από διαπληκτισμό που είχαν, ενώ πήρε μαζί του και το μόλις 15 ημερών βρέφος τους, προκειμένου να το πάει σε συγγενικό του πρόσωπο σε περιοχή των Χανίων.

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, ο 28χρονος πατέρας του παιδιού, έβαλε το μωράκι στο αμάξι, χωρίς όμως να τηρεί τα απαιτούμενα πρωτόκολλα ασφαλείας, αφού οδηγούσε με το μωρό στην αγκαλιά, χωρίς να το έχει δεμένο στο ειδικό καρεκλάκι του αυτοκινήτου, ενώ σύμφωνα με όσα ανέφερε η μητέρα του βρέφους, το μωρό όταν το πήρε ο πατέρας του, ήταν χωρίς ρούχα με αποτέλεσμα να είναι εκτεθειμένο στο κρύο, με την υγεία του να τίθεται σε κίνδυνο.

Τελικά, μετά την καταγγελία της μητέρας, ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ η μητέρα πήγε με το μωράκι στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Πηγή: skai.gr

