Επεισόδιο μεταξύ δύο ατόμων και αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ, σημειώθηκε στις 10.30 το βράδυ της Δευτέρας στο Αιγάλεω, επί της οδού Αναγεννήσεως.



Σύμφωνα με την αστυνομία, οι άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ είχαν μεταβεί στην περιοχή για έλεγχο, μετά από διαδοχικές κλήσεις για συμπλοκή περίπου 30 ατόμων, χωρίς ωστόσο να διαπιστώσουν κάποια ένταση.

Όταν έκαναν σήμα για έλεγχο σε διερχόμενη μοτοσικλέτα με δύο επιβαίνοντες, αυτοί επιχείρησαν να εμβολίσουν τη μοτοσικλέτα των αστυνομικών, με αποτέλεσμα ένας αξιωματικός να τραυματιστεί ελαφρά στον ώμο.

Συνελήφθη ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ηλικίας 20 ετών. Όπως διαπιστώθηκε δεν είχε δίπλωμα οδήγησης. Κατηγορείται επίσης για επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων.

Ο συνεπιβάτης, ηλικίας 16 ετών, προσήχθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Πηγή: skai.gr

