Ένας οδηγός σε αμόκ επιτέθηκε το πρωί σε όχημα της ΔΕΥΑΧ στα Χανιά, τραυματίζοντας εργαζόμενο εν ώρα εργασίας, στην περιοχή των Λενταριανών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε στο zarpanews η αντιπρόεδρος της επιχείρησης, Νίκη Αποστολάκη, με βάση τα όσα της μετέφερε ο ίδιος ο εργαζόμενος, το περιστατικό συνέβη στις 8 το πρωί, στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Βρυσών.

Ακριβώς στη διασταύρωση, ένας οδηγός με νοήματα ζήτησε από το βαν της ΔΕΥΑΧ να του παραχωρήσει προτεραιότητα, όπως και έγινε.

Ωστόσο εκείνος, αντί να περάσει, ακινητοποίησε το όχημα, κατέβηκε και κατευθύνθηκε προς το βαν της ΔΕΥΑΧ. Στη συνέχεια σε έξαλλη κατάσταση, έσπασε το τζάμι, τράβηξε έξω τον εργαζόμενο που καθόταν στη θέση του συνοδηγού και άρχισε να τον χτυπάει, τραυματίζοντάς τον.

Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή και αναζητείται από την αστυνομία, ενώ ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε στο γενικό νοσοκομείο Χανίων για εξειδικευμένες εξετάσεις και εκτίμηση της κατάστασής του.

Πηγή: skai.gr

