Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Γεράνι του Δήμου Πλατανιά Χανίων, το βράδυ της Πέμπτης, με ένα βρέφος μόλις ενός έτους να πέφτει από μπαλκόνι.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, το βρέφος φαίνεται ότι διέφυγε της προσοχής της 17χρονης μητέρας του με αποτέλεσμα να πέσει από μπαλκόνι σπιτιού.

Το παιδί μεταφέρθηκε σε κωματώδη κατάσταση στα επείγοντα του Νοσοκομείου Χανίων και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, λόγω της σοβαρότητας των τραυματισμών του.

Ο αναπληρωτής Διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Στέλιος Κτενιαδάκης ανέφερε στην ΕΡΤ Χανίων πως το παιδί νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ παίδων, με πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι και στο υπόλοιπο σώμα.

Η αστυνομία συνέλαβε τη μητέρα του παιδιού για έκθεση σε κίνδυνο, ωστόσο αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερη, προκειμένου να μεταβεί στο νοσοκομείο του Ηρακλείου.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Πηγή: skai.gr

