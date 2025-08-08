Ενας ανήλικος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για κατοχή υλικού πορνογραφίας ανηλίκων, μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, στα κινητά του τηλέφωνα βρέθηκαν 1.000 αρχεία σκληρού υλικού παιδικής πορνογραφίας, τα οποία θα διακινούσε σε διαδικτυακή πλατφόρμα.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας, κακουργηματικού χαρακτήρα.

Προηγήθηκε καταγγελία στη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, αναφορικά με χρήστη διαδικτυακής πλατφόρμας, ο οποίος προτίθεται να διακινήσει υλικό πορνογραφίας ανηλίκων.

Μετά από αλληλογραφία των αρχών με τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς και από την περαιτέρω αστυνομική προανάκριση, προέκυψαν τα στοιχεία και ο τόπος κατοικίας του ανήλικου.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Από την επιτόπια ψηφιακή ανάλυση που διενεργήθηκε στα κατασχεθέντα κινητά τηλέφωνα, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή του κατηγορουμένου στην υπόθεση, ενώ εντοπίστηκαν συνολικά 1.000 αρχεία (εικόνας και βίντεο) με περιεχόμενο πορνογραφίας ανηλίκων, πράξη για την οποία συνελήφθη.

Η διαδικασία για την περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση των κατασχεθέντων ψηφιακών πειστηρίων από την Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή.

