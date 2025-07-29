Στην ταυτοποίηση δύο οπαδών ομάδας, οι οποίοι προέβησαν σε ανάρτηση πανό με υβριστικό και δυσφημιστικό περιεχόμενο σε βάρος πρώην προέδρου αθλητικού ομίλου, προχώρησαν Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της απειλής, της εξύβρισης, της συκοφαντικής δυσφήμησης, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί αθλητισμού, κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το απόγευμα της 16ης Ιουνίου 2025, έναντι τηλεοπτικού σταθμού, άγνωστοι που επέβαιναν σε δίκυκλες μοτοσικλέτες ανήρτησαν πανό και πέταξαν «τρικάκια» με υβριστικό και δυσφημιστικό περιεχόμενο σε βάρος του πρώην προέδρου της ομάδας.

Λίγες μέρες αργότερα, στις 23 Ιουνίου, άγνωστοι προχώρησαν στην ανάρτηση πανό με παρόμοιο περιεχόμενο σε πεζογέφυρα κεντρικής λεωφόρου στην Αθήνα.

Η αστυνομία στο πλαίσιο της έρευνας που πραγματοποίησε και έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση ψηφιακών δεδομένων και στοιχείων καθώς και από την ανάλυση του συνόλου του προανακριτικού υλικού, ταυτοποίησε τους δύο κατηγορούμενους για την από κοινού συμμετοχή τους στο περιστατικό της 23ης Ιουνίου, ενώ ο ένας απ' αυτούς εμπλέκεται και στην πρώτη περίπτωση.

Το προανακριτικό υλικό θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

