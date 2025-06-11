Συναγερμός έχει σημάνει σε δύο χωριά των Σερρών καθώς παρατηρήθηκε υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων ουρανίου στο πόσιμο νερό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου Σιντικής, από τα αποτελέσματα των μετρήσεων προέκυψαν τιμές κάτω από το όριο πλην μίας γεώτρησης που δεν χρησιμοποιείται πλέον και θα σφραγιστεί, καθώς και της γεώτρησης που υδροδοτεί την Τοπική Κοινότητα Χορτερού, όπου υπήρξε υπέρβαση στην τιμή του ουρανίου.

Από τη συγκεκριμένη γεώτρηση επηρεάζονται 334 παροχές υδροδότησης της Τοπικής Κοινότητας Χορτερού.

«Προχωρήσαμε σε άμεσες ενέργειες ενημέρωσης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, ενημερώθηκε το υπουργείο Υγείας και οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας», σημειώνει ο δήμος Σιντικής.

Λόγω υπέρβασης της παραμετρικής τιμής του Ουρανίου στο νερό απαγορεύεται η πόση και το μαγείρεμα με αυτό το νερό στην Τοπική Κοινότητα Χορτερού.

Το νερό μπορεί να χρησιμοποιείται για όλες τις υπόλοιπες χρήσεις.

Για όσο διαρκεί το πρόβλημα, θα παρέχεται εμφιαλωμένο νερό σε σχολεία - ευπαθείς ομάδες – άτομα με προβλήματα υγείας – οικονομικά ασθενείς – πολύτεκνους, σε συνεργασία και με τη βοήθεια - συνδρομή των υπηρεσιών του Δήμου Σιντικής, καθώς και με τις υγειονομικές υπηρεσίες της Περιφέρειας.

Πηγή: skai.gr

