Τέμπη: Αναβλήθηκε για τις 15 Οκτωβρίου η δίκη για το βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας

Αναβλήθηκε για τις 15 Οκτωβρίου η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας των Τεμπών.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στις 15 Οκτωβρίου θα εκδικαστεί από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, η υπόθεση που αφορά τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι στέλεχος της εταιρείας Interstar, που έχει αναλάβει τη φύλαξη και την επιτήρηση μέσω καμερών του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΣΕ και ειδικότερα ο νυν διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, και ο τότε πρόεδρος του Οργανισμού την περίοδο του δυστυχήματος.

Η δίκη γίνεται γιατί δεν προσκομίστηκαν στο εφέτη ανακριτή, που έχει αναλάβει τη διερεύνηση της μεγαλύτερης σιδηροδρομικής τραγωδίας στη χώρα, τα βίντεο που είχε ζητήσει από το τμήμα της σιδηροδρομική διαδρομής Θεσσαλονίκης – Λάρισα, καθώς και από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας στον Εμπορευματικό Σταθμό της Θεσσαλονίκης.

Τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται είναι για το μεν στέλεχος της Interstar η υπεξαγωγή εγγράφων και η απείθεια, κατ’ εξακολούθηση, για τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ η ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων και απείθεια κατ’ εξακολούθηση και για τον πρώην πρόεδρο του ΟΣΕ η ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων.

Πηγή: skai.gr

