Του Μάκη Συνοδινού

Ένα νέο περιστατικό βίας ανηλίκων σημειώθηκε στην Κυψέλη όταν τρεις μαθητές Λυκείου επιτέθηκαν με ξύλινο κοντάρι σε 17χρονο επίσης μαθητή.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε στο προαύλιο του σχολείου και ενημερώθηκαν για το επεισόδιο από τον διευθυντή του σχολείου. Όταν έφτασαν στο σημείο ο διευθυντής τους υπέδειξε το κοντάρι το οποίο από τη μανία των δραστών είχε σπάσει σε 3 μέρη.

Στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου έδωσε τις πρώτες βοήθειες στον 17χρονο ενώ χρειάστηκε η μεταφορά του νοσοκομείο ΚΑΤ.

Οι 3 δράστες αιγυπτιακής καταγωγής συνελήφθησαν.

Πηγή: skai.gr

