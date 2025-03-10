Τραγική κατάληξη είχε η περιπέτεια του 19χρονου αθλητή πολεμικών τεχνών από τα Χανιά, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων μετά από χτύπημα που δέχθηκε σε προπόνηση πολεμικών τεχνών.
Ο νεαρός, είχε υποστεί βαρύτατο τραυματισμό στο κεφάλι και χειρουργήθηκε άμεσα, ενώ αμέσως διασωληνώθηκε και νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο 19χρονος δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά του.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.