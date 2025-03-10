Τραγική κατάληξη είχε η περιπέτεια του 19χρονου αθλητή πολεμικών τεχνών από τα Χανιά, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων μετά από χτύπημα που δέχθηκε σε προπόνηση πολεμικών τεχνών.

Ο νεαρός, είχε υποστεί βαρύτατο τραυματισμό στο κεφάλι και χειρουργήθηκε άμεσα, ενώ αμέσως διασωληνώθηκε και νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο 19χρονος δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά του.

Πηγή: skai.gr

