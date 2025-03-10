Αγνωστοι εισέβαλαν στο 17ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω προκαλώντας ζημιές ενώ άναψαν και φωτιά καίγοντας αντικείμενα.

Το περιστατικό έγινε γνωστό σήμερα το πρωί από εκπαιδευτικούς οι οποίοι μπήκαν στο σχολείο μη πιστεύοντας όσα αντίκριζαν.

Ο Διευθυντής του σχολείου υπέβαλε έγγραφη κατάθεση και μήνυση κατά αγνώστων στο αστυνομικό τμήμα, ενώ κλήθηκε η σήμανση για τη συλλογή στοιχείων. Παράλληλα, ο Δήμος Αιγάλεω, μέσω της Διεύθυνσης Παιδείας, ενημέρωσε εγγράφως την αστυνομία, επισημαίνοντας το σοβαρό περιστατικό και τα προβλήματα που απορρέουν από αυτό.

Σύμφωνα με τον δήμο Αιγάλεω δρομολογήθηκαν ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών και τη διασφάλιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το σχολικό κτίριο θα καθαριστεί, θα απολυμανθεί και θα ληφθούν τα αναγκαία μέτρα ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα το εκπαιδευτικό έργο.

Τέτοιες εγκληματικές ενέργειες δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας.Ο Δήμος Αιγάλεω απευθύνει έκκληση στους πολίτες, αν αντιληφθούν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα, να ενημερώσουν άμεσα τον Δήμο ή τις αστυνομικές αρχές.



