Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χανιά: Έκλεψαν τηλεόραση από το ΕΚΑΒ την ώρα που έλειπαν οι διασώστες

Κάποιος μπήκε στον χώρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων την ώρα που έλειπαν σε περιστατικό οι διασώστες και τους έκλεψε την τηλεόραση

ΕΚΑΒ Χανιά

Μία πρωτοφανής κλοπή καταγγέλθηκε την Κυριακή στην αστυνομία από το προσωπικό του ΕΚΑΒ Χανίων.

Συγκεκριμένα, εκλάπη μία τηλεόραση η οποία βρισκόταν στον χώρο του ΕΚΑΒ που στεγάζεται στο νοσοκομείο Χανίων, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Ενώ οι διασώστες ήταν σε κάποιο περιστατικό, μόλις επέστρεψαν αντιλήφθηκαν την κλοπή και κατήγγειλαν το περιστατικό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΕΚΑΒ Χανιά κλοπή
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark