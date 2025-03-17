Χανιά: Έκλεψαν τηλεόραση από το ΕΚΑΒ την ώρα που έλειπαν οι διασώστες

Μία πρωτοφανής κλοπή καταγγέλθηκε την Κυριακή στην αστυνομία από το προσωπικό του ΕΚΑΒ Χανίων.

Συγκεκριμένα, εκλάπη μία τηλεόραση η οποία βρισκόταν στον χώρο του ΕΚΑΒ που στεγάζεται στο νοσοκομείο Χανίων, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Ενώ οι διασώστες ήταν σε κάποιο περιστατικό, μόλις επέστρεψαν αντιλήφθηκαν την κλοπή και κατήγγειλαν το περιστατικό.

Πηγή: skai.gr

