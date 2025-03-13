Αναστάτωση προκλήθηκε χθες στην περιοχή της Νέας Χώρας στα Χανιά, όταν ένας πολίτης με ψαροντούφεκο, χτύπησε και τραυμάτισε μία άγρια πάπια. Αργότερα, ο ίδιος επέστρεψε απειλώντας περίοικους ότι θα τους κάψει με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

Πρόκειται για έναν αλλοδαπό, κατηγορούμενο για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εμπρησμό, παραβάσεις Νομοθεσίας περί θήρας και περί όπλων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, συνελήφθη χθες (12.03.2025) το απόγευμα στα Χανιά από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων 48χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, εμπρησμό, παραβάσεις Νομοθεσίας περί θήρας, περί όπλων και αλλοδαπών.

Ειδικότερα, μεσημεριανές ώρες αλλοδαπός τραυμάτισε με ψαροντούφεκο μία άγρια πάπια σε περιοχή των Χανίων και σε παρατήρηση περίοικου αποπειράθηκε να τον τραυματίσει με το ψαροντούφεκο δίχως να το καταφέρει και εν συνεχεία εγκατέλειψε το σημείο.

Απογευματινές ώρες της ίδιας μέρας εντοπίσθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων στην περιοχή όπου είχε μεταβεί εκ νέου και με τη χρήση εύφλεκτου υλικού απειλούσε τους παρευρισκόμενους περιοίκους ότι θα προκαλέσει εμπρησμό.

Κατασχέθηκαν ψαροντούφεκο, πλαστικό δοχείο με εύφλεκτο υλικό και αναπτήρας.

Τραυματισμένο πτηνό παρελήφθη από τη Διεύθυνση Δασών Χανίων.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χανίων .

Πηγή: skai.gr

