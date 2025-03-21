Ένοχοι κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, ο πρώην δήμαρχος Φαιστού και η αρμόδια τότε αντιδήμαρχος, για την τραγωδία με τους τέσσερις νεκρούς στα ορμητικά νερά του Γεροποτάμου.

Το δικαστήριο τους έκρινε ένοχους για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή δια παραλείψεως, επιβάλλοντας στον καθένα ποινή φυλάκισης δύο ετών για κάθε θύμα, αλλά κατά συγχώνευση πέντε έτη, με αναστολή.

Η τραγωδία είχε σημειωθεί το Φεβρουάριο του 2019 όταν μετά από κοινωνική εκδήλωση στην οποία είχαν παραστεί, μια 30χρονη γυναίκα με τον 29χρονο σύζυγό της, την 21 ετών αδερφή της και την 58χρονη μητέρα της, επιχείρησαν να περάσουν από ιρλανδική διάβαση, εν μέσω ισχυρής βροχόπτωσης.

Το αυτοκίνητο που επέβαιναν τα τέσσερα άτομα είχε παρασυρθεί και οι επιβαίνοντες είχαν εντοπιστεί νεκροί, μετά από έρευνες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.