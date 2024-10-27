Λογαριασμός
Μαίνεται το πύρινο μέτωπο σε δύσβατη περιοχή στο όρος Παγγαίο- Επί τόπου 199 πυροσβέστες

Μαίνεται από χθες το απόγευμα η πυρκαγιά στο όρος Παγγαίο

Μαίνεται το πύρινο μέτωπο σε δύσβατη περιοχή στο όρος Παγγαίο

Iσχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου σε δύσβατη περιοχή στο Παγγαίο Όρος στην Καβάλα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά είναι έρπουσα και έχει διάσπαρτες εστίες.

Επί τόπου επιχειρούν 199 πυροσβέστες με 20 ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην κατάσβεση συνδράμουν μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φωτιά Τώρα Πυρκαγιά
