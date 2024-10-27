Iσχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου σε δύσβατη περιοχή στο Παγγαίο Όρος στην Καβάλα.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά είναι έρπουσα και έχει διάσπαρτες εστίες.
🔥Εικόνα από την μεγάλη πυρκαγιά στο #Παγγαίο ￼αυτή την στιγμή .— Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) October 26, 2024
❗️Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις αυτή την στιγμή. pic.twitter.com/0a0DEfOv0E
Επί τόπου επιχειρούν 199 πυροσβέστες με 20 ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην κατάσβεση συνδράμουν μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Πηγή: skai.gr
