Iσχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου σε δύσβατη περιοχή στο Παγγαίο Όρος στην Καβάλα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά είναι έρπουσα και έχει διάσπαρτες εστίες.

🔥Εικόνα από την μεγάλη πυρκαγιά στο #Παγγαίο ￼αυτή την στιγμή .



❗️Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις αυτή την στιγμή. pic.twitter.com/0a0DEfOv0E — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) October 26, 2024

Επί τόπου επιχειρούν 199 πυροσβέστες με 20 ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην κατάσβεση συνδράμουν μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

