Για τη δικογραφία αναφορικά με τυχόν ποινικές ευθύνες των πρώην υπουργών Κώστα Καραμανλή και Χρήστου Σπίρτζη στην τραγωδία των Τεμπών, μίλησε στον ΣΚΑΪ ο Αντώνης Ψαρόπουλος, δικηγόρος και πατέρας της αδικοχαμένης Μάρθης.

«Σε ό,τι έχει σχέση με τη δικογραφία που έφτασε στη Βουλή, δεν είναι πλήρης. Επίκειται να ασκηθούν ποινικές διώξεις σε Γενικούς Γραμματείς και προϊσταμένους Διευθύνσεων του υπουργείου Μεταφορών», ανέφερε αρχικά ο κ. Ψαρόπουλος.

«Πρέπει να απολογηθούν και να συμπεριληφθούν αυτές οι απολογίες και το κατηγορητήριο που προκύπτει από την άσκηση ποινικών διώξεων στη συγκεκριμένη δικογραφία, διότι είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις όποιες ποινικές ευθύνες των πολιτικών προσώπων».

«Μην ξεχνάμε την πυρόσφαιρα λόγω επικαιρότητας»

Σε ό,τι αφορά στα πορίσματα, ο ίδιος επεσήμανε πως σαφώς αναμένονται από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο για τα αίτια της πυρόσφαιρας, καθώς και πόρισμα μεταλλουργού από το ίδιο πανεπιστήμιο.

«Αυτά τα δυο πορίσματα, και κυρίως το πρώτο, θα παίξουν σημαντικό ρόλο στη μετέπειτα εξέλιξη της υπόθεσης σε ό,τι έχει να κάνει με τη φωτιά, η οποία υπενθυμίζω ότι αποτέλεσε την αιτία θανάτου πάρα πολλών επιβατών. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, δεν πρέπει να το ξεχνάμε λόγω της επικαιρότητας επειδή πήγε η δικογραφία στη Βουλή. Μιλάμε για την ουσία της υπόθεσης κι από αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να ασκηθούν ποινικές διώξεις στους εκπροσώπους της Hellenic Train, πράγμα που υποστηρίζω πολύ καιρό. Ήδη υπάρχουν στοιχεία».

«Για τον κ. Καραμανλή πρέπει να τονίσω ότι τα στοιχεία υπήρχαν από πιο παλιά, σε πολύ προγενέστερο στάδιο. Η άποψή μου είναι ότι υπήρξε μια καθυστέρηση, σαφέστατη καθυστέρηση. Θα μπορούσαν να είχαν ασκηθεί διώξεις στα στελέχη του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σε προγενέστερο χρόνο. Ασκήθηκαν στα μέσα Δεκεμβρίου του 2024, απολογήθηκαν στα μέσα Απριλίου και φτάνουμε τώρα, ασφυκτικά πιεζόμενοι, για τη διαδικασία κατά των πολιτικών προσώπων».

Πηγή: skai.gr

