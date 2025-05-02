Εξαρθρώθηκε συμμορία διαρρηκτών με προτίμηση στις πολυτελείς κατοικίες

Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Χαλκίδας, προχώρησε η αστυνομία.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης την περασμένη Δευτέρα, σε ταυτόχρονα σε 8 διαφορετικά σημεία στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής, συνελήφθησαν 4 άτομα, μέλη της οργάνωσης. Μάλιστα, είχαν επιστρατεύσει drone με το οποίο κατόπτευαν τον στοχευμένο χώρο, και στη συνέχεια το χρησιμοποιούσαν ως... τσιλιάδορο μέχρι τη διαφυγή με τα θηριώδους ιπποδύναμης οχήματά τους.

Σε βάρος των συλληφθέντων, αλλά και τουλάχιστον 7 ταυτοποιημένων συνεργών τους, σχηματίσθηκε δικογραφία, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.

Από την έρευνα, διακριβώθηκε η συμμετοχή των κατηγορουμένων σε 15 περιπτώσεις κλοπών καθώς και σε μία περίπτωση απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος αστυνομικού της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., τον οποίο επιχείρησαν να παρασύρουν με όχημα, για να διαφύγουν από αστυνομικό έλεγχο.

Οι συλληφθέντες και οι συνεργοί τους, όλοι με πλούσιο ποινικό παρελθόν, κατηγορούνται για - κατά περίπτωση- διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένες και σε απόπειρα, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απόπειρα ανθρωποκτονίας (σε βάρος αστυνομικού) και πλαστογραφία.

Εξοπλισμένοι με πολυτελή τζιπ και drone - Πώς δρούσαν

Τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τα μέσα Μαρτίου είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, έχοντας ως ορμητήριο την περιοχή των Άνω Λιοσίων.

Ο οδηγός της εγκληματικής οργάνωσης με το «επιχειρησιακό» όχημα, το οποίο στάθμευε σε «καβάτζα», παραλάμβανε τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής ομάδας και με μεγάλη ταχύτητα εισέρχονταν στην Αττική Οδό, μέχρι να καταλήξουν στους υποψήφιους στόχους τους.

Η επιλογή του στόχου τους γινόταν με γνώμονα την ευκολία πρόσβασης (ισόγειες οικίες ή με δυνατότητα αναρρίχησης), καθώς και την εύκολη και άμεση διαφυγή, ενώ διέπρατταν περισσότερες από μία κλοπές εντός της ημέρας.

Μάλιστα, τα μέλη της οργάνωσης, για τη διάπραξη των διαρρήξεων ήταν πάντα κατάλληλα εφοδιασμένα με λοστούς και λοιπά εργαλεία, ενώ φρόντιζαν να έχουν καλυμμένα όλα τα μέρη του σώματός τους με γάντια, καπέλα, χειρουργικές μάσκες, κουκούλες φούτερ και κουκούλες full-face, ώστε να δυσχεραίνεται η ταυτοποίησή τους από τις Αρχές.

Επιπλέον, χρησιμοποιούσαν μισθωμένα πολυτελή οχήματα μεγάλου κυβισμού καθώς λόγω κυβισμού και ιπποδύναμης, διευκόλυνε και τη διαφυγή τους, ενώ επέτρεπε την πραγματοποίηση διαρρήξεων με τη συμμετοχή ακόμα και -5- επιχειρησιακών μελών.

Επίσης, για να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους, συχνά επέλεγαν να προσαρμόζουν στα «επιχειρησιακά» οχήματα πλαστές ή κλεμμένες πινακίδες καθώς και φιμέ τζάμια, ενώ συχνά μετακινούσαν το όχημα σε διαφορετικό σημείο – «καβάτζα».

Τέλος, μετά την κλοπή διοχέτευαν τη λεία τους στον αρχηγό της οργάνωσης, ο οποίος την παρέδιδε σε ενεχυροδανειστήριο, προκειμένου να αποκομίζουν άμεσα οικονομικό όφελος και να μην διατηρούν στην κατοχή τους για μεγάλο χρονικό διάστημα τα κλοπιμαία.

Υπολογίζεται ότι, το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση ανέρχεται σε 35.000 ευρώ, ενώ διερευνάται η συμμετοχή τους και σε άλλες περιπτώσεις κλοπών.

Από τις σωματικές έρευνες και τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος ρολογιών χειρός,

12 κινητά τηλέφωνα,

κάρτες sim,

καταγραφικό κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης,

2 κλειδιά οχήματος,

drone με χειριστήριο και

παιχνιδομηχανή.

Πηγή: skai.gr

