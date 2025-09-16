Χανιά: Απατεώνες εξαπάτησαν εκπαιδευτικούς που έψαχναν σπίτι

Δύο περιστατικά εξαπάτησης εκπαιδευτικών με ψεύτικες αγγελίες ενοικίασης για διαμερίσματα, σημειώθηκαν τις προηγούμενες μέρες στα Χανιά.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, και στις δύο περιπτώσεις, οι εκπαιδευτικοί έπεσαν θύματα ψεύτικης αγγελίας στο facebook, στην προσπάθειά τους να βρουν κατοικία στην πόλη, όπου έχουν κληθεί να υπηρετήσουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Τα περιστατικά έχουν καταγγελθεί και στον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στην αστυνομία.

Στη μία περίπτωση μάλιστα, η εκπαιδευτικός έδωσε ως προκαταβολή… δύο ολόκληρα ενοίκια δήθεν για να κλείσει το σπίτι. Όταν έκλεισε το ραντεβού για το σπίτι, διαπίστωσε πως ούτε διαμέρισμα υπήρχε, ενώ ο άνθρωπος που συνομιλούσε ήταν αυτός που παρίστανε, αλλά ένας απατεώνας, ο οποίος έκλεισε τη σελίδα αμέσως μετά.

Πηγή: skai.gr

