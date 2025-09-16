Και ο Πειραιάς στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

«Κατάσχεση-μαμούθ» στον Πειραιά για εμπορεύματα από την Κίνα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιχείρηση του είδους που στοχεύει σε εγκληματικά δίκτυα εισαγωγών.Ανταπόκριση



Στην άσκηση διώξεων σε έξι άτομα και στην κατάσχεση 2.435 κοντέινερ στο λιμάνι του Πειραιά προχώρησε χθες η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) σε υπόθεση φερόμενης τελωνειακής απάτης και απάτης ΦΠΑ σε εμπορεύματα, που εισάγονται από την Κίνα.

Πηγή: Deutsche Welle

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση εμπορευματοκιβωτίων που έχει γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο επιχείρησης υπό την κωδική ονομασία «Καλυψώ», η οποία στοχεύει εγκληματικά δίκτυα, που διαχειρίζονταν ολόκληρη αλυσίδα εισαγωγών κινεζικών προϊόντων στην Ε.Ε, συμπεριλαμβανομένης της διανομής σε κράτη-μέλη, αποφεύγοντας τελωνειακούς δασμούς και διαπράττοντας εκτεταμένη απάτη στον ΦΠΑ.Τα κοντέινερ εντοπίστηκαν στο λιμάνι του Πειραιά, που ανήκει κατά πλειοψηφία στην κινεζική κρατική εταιρεία Cosco και περιείχαν κατά κύριο λόγο ηλεκτρικά ποδήλατα, υφάσματα και παπούτσια, συνολικής αξίας 250 εκ ευρώ.Ζημία εκατοντάδων εκατομμυρίωνΤο σχέδιο στόχευε στην αποφυγή καταβολής δασμών αντι-ντάμπινγκ σε κινεζικές εισαγωγές. Για παράδειγμα, στην περίπτωση των ηλεκτρικών ποδηλάτων δηλώθηκε μόνο το 10 έως 15% του πραγματικού αριθμού τους στα κοντέινερ. Συγκεκριμένα, τουλάχιστον 500 κοντέινερ εμπεριείχαν ηλεκτρικά ποδήλατα, εκ των οποίων τα 360 δεν είχαν δηλωθεί στις τελωνειακές αρχές.Η ζημία στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό μόνο για τα ηλεκτρικά ποδήλατα ανέρχεται σε 25 εκ. ευρώ λόγω απλήρωτων δασμών και 12,5 εκ ευρώ σε ΦΠΑ που δεν αποδόθηκε. Το σύστημα αυτό λειτουργούσε για τουλάχιστον οκτώ χρόνια, προκαλώντας απώλειες συνολικού ύψους 350 εκατ. ευρώ σε τελωνειακούς δασμούς και επιπλέον 450 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.Στο «στόχαστρο» των Ευρωπαίων εισαγγελέων στην Αθήνα βρίσκονται δύο τελωνειακοί υπάλληλοι, που κατηγορούνται για ψευδείς διαβεβαιώσεις, που οδηγούσαν σε παράνομα κέρδη και ζημία στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ενώ τέσσερις εκτελωνιστές κατηγορούνται για επανειλημμένη τελωνειακή απάτη και υποκίνηση σε ψευδείς βεβαιώσεις.Δίκτυα υπό κινεζικό έλεγχο;Τα δίκτυα αυτά – τα οποία ελέγχονται κυρίως από Κινέζους υπηκόους – εμπλέκονται επίσης σε «ξέπλυμα» χρήματος και στην αποστολή των κερδών πίσω στην Κίνα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Καλυψώ» στα τέλη Ιουνίου 2025 σε τέσσερις χώρες, συνελήφθησαν συνολικά δέκα ύποπτοι.«Αυτά τα ιδιαίτερα οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα έχουν ειδικευτεί σε τέτοιες απάτες εδώ και χρόνια», τόνισε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κόβεσι, ενώ πρόσθεσε ότι η εν λόγω επιχείρηση στέλνει σαφές μήνυμα: «Οι κανόνες έχουν αλλάξει και δεν υπάρχουν πλέον ασφαλή καταφύγια. Τώρα πρέπει να μετατρέψουμε αυτή την εντυπωσιακή επιτυχία σε συστηματική δουλειά. Χρειαζόμαστε εξειδικευμένους αστυνομικούς, τελωνειακούς και φορολογικούς ερευνητές σε ολόκληρη την επικράτεια της Ε.Ε».Τα κατασχεμένα κοντέινερ ελέγχονται αυτή τη στιγμή από τις ελληνικές αρχές. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναγνώρισε, πάντως, ότι η ανάλυση των προϊόντων δημιουργεί πρωτοφανές φόρτο εργασίας για τις τελωνειακές αρχές του Πειραιά, καθώς και κινδύνους ασφαλείας.

