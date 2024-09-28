Εξιχνιάστηκε, μετά έρευνα αστυνομικών του τμήματος Ασφάλειας Γρεβενών, περίπτωση τηλεφωνικής απάτης σε βάρος 80χρονης, σε περιοχή των Γρεβενών, με το πρόσχημα έκτακτης ανάγκης χειρουργικής επέμβασης της κόρης της.

Σύμφωνα με την αστυνομία, για την υπόθεση αυτή ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός 28χρονου αλλοδαπού, ο οποίος εισέπραξε από την ηλικιωμένη το χρηματικό ποσό των 15.500 ευρώ, ενώ για την ίδια υπόθεση αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία ακόμη δύο συνεργών του, ενός άνδρα και μιας γυναίκας, οι οποίοι είχαν το ρόλο του υποτιθέμενου ιατρού (ο άνδρας) και της κόρης (η γυναίκα).

Ειδικότερα, το πρωί της Πέμπτης η 80χρονη δέχτηκε τηλεφωνική κλήση στο σταθερό τηλέφωνο της οικίας της και έπειτα στο κινητό της από άγνωστο άνδρα, ο οποίος της συστήθηκε ως ιατρός νοσοκομείου και αφού προφασίστηκε ότι η κόρη της είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό και έχρηζε άμεσα χειρουργικής επέμβασης, απαίτησε την καταβολή χρηματικού ποσού δήθεν για το χειρουργείο, ενώ ταυτόχρονα άγνωστη γυναίκα προσποιούνταν την κόρη της 80χρονης.

Η 80χρονη πείσθηκε και καθ΄ υπόδειξη του υποτιθέμενου ιατρού, παρέδωσε έξω από την οικία της σε περιοχή των Γρεβενών το χρηματικό ποσό των 15.500 ευρώ στον 28χρονο αλλοδαπό, ο οποίος είχε το ρόλο του εισπράκτορα.

Από το τμήμα Ασφάλειας Γρεβενών συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση των δύο άγνωστων ατόμων-συνεργών, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα υποβληθεί στην εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.