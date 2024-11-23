Χαμάς: Μία όμηρος σκοτώθηκε σε ζώνη που δέχθηκε ισραηλινή επίθεση στη βόρεια Γάζα

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι μια όμηρος που είχε απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου 2023 σκοτώθηκε στη βόρεια Γάζα, μια πληροφορία που δεν έχει επιβεβαιωθεί από τον ισραηλινό στρατό.

Στην ανακοίνωσή του ο Άμπου Ομπέιντα, ο εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ, ανέφερε ότι με την αποκατάσταση της επικοινωνίας, που είχε διακοπεί επί πολλές εβδομάδες, με τους φύλακες των ομήρων, έγινε γνωστό ότι αυτή η γυναίκα σκοτώθηκε σε μια ζώνη όπου επιχειρεί ο ισραηλινός στρατός, στον βόρειο τομέα του θύλακα.

Δεν διευκρινίστηκε το πότε και το πού ακριβώς σκοτώθηκε η γυναίκα αυτή, η ταυτότητα της οποίας δεν αποκαλύφθηκε. Άγνωστες παραμένουν και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρήκε τον θάνατο.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι εξετάζονται αυτές οι πληροφορίες.

Ο Άμπου Ομπέιντα προειδοποίησε ότι η ζωή ενός άλλου ομήρου, που κρατείτο μαζί με τη γυναίκα, κινδυνεύει επίσης και επέρριψε την ευθύνη στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, την κυβέρνησή του και τον στρατό του.

Κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, απήχθησαν από τη Χαμάς 251 άνθρωποι. Οι 97 παραμένουν σε ομηρεία στη Γάζα αλλά οι 34 από αυτούς πιστεύεται ότι έχουν σκοτωθεί. Με βάση μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, από τους εν ζωή ομήρους οι 10 είναι γυναίκες και οι 5 από αυτές υπηρετούσαν στον ισραηλινό στρατό όταν απήχθησαν.

Το «Φόρουμ των Οικογενειών των Ομήρων», μια συλλογικότητα που ιδρύθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2023, είπε ότι δεν θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο προς το παρόν. «Δεν γνωρίζουμε τίποτα άλλο παρά μόνο όσα λέει η Χαμάς. Η μοναδική αξιόπιστη πηγή μας είναι ο ισραηλινός στρατός», είπε ένας εκπρόσωπός του.

Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα δοθεί αμοιβή 5 εκατομμυρίων δολαρίων σε όποιον φέρει πίσω στο Ισραήλ έναν όμηρο που κρατείται στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

