Το υπουργείο Ανάπτυξης ανέστειλε τη λειτουργία της εταιρείας που πιστοποιούσε τα λούνα παρκ στη βόρεια Ελλάδα, ανάμεσά τους και αυτόστο Πευκοχώρι, όπου έχασε τη ζωή του ο 19χρονος.

Στις 10 Σεπτεμβρίου εκδόθηκε απόφαση από τη Διεύθυνση Βιομηχανικών Υποδομών και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία αναφέρει πως αποφασίστηκε η αναστολή της δραστηριοποίησης της εταιρείας που έδινε πιστοποίηση στο λούνα παρκ στην Χαλκιδική.

Δείτε την απόφαση

Η συγκεκριμένη εταιρεία, φαίνεται να έδινε πιστοποιήσεις στο συγκεκριμένο λούνα παρκ ενώ συγγενικό πρόσωπο του ιδιοκτήτη (ο πατέρας του) φαίνεται να υπέγραψε τις πέντε υπεύθυνες δηλώσεις τον Μάιο για την καταλληλότητα των παιχνιδιών στο λούνα παρκ στο Πευκοχώρι.

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι τρεις προκαταρκτικές εξετάσεις, τρεις εισαγγελικές έρευνες, μία εκ των οποίων αφορά τη δήμαρχο Κασσάνδρας, Αναστασία Χαλκιά, η οποία κατέθεσε απολογητικό υπόμνημα στην Εισαγγελία Πολυγύρου.

