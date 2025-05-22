O Tαξιάρχης είναι ένα χωριό με περίπου 700 μόνιμους κατοίκους στις πλαγιές του όρους Χολομώντα στη μέση της χερσονήσου της Χαλκιδικής και σε απόσταση 16 χιλιομέτρων από τον Πολύγυρο.

Ο Ταξιάρχης είναι το χωριό στο οποίο καλλιεργείται και παράγεται το 70%-75% των χριστουγεννιάτικων δέντρων στην Ελλάδα. Το πανεπιστημιακό δάσος Ταξιάρχη είναι έκτασης 58.0000 στρεμμάτων και αποτελεί πεδίο πρακτικής για φοιτητές αλλά και εξαιρετική εκδρομή για περιπατητές.

Εκεί, οι νέοι του χωριού ίδρυσαν τον σύλλογο Νεολαίας Ταξιάρχη ώστε να αναδείξουν την ομορφιά του τόπου τους με δράσεις, εκδρομές και εκδηλώσεις. Στόχος να προσελκύσουν τους ανθρώπους που έφυγαν από το χωριό, αλλά και επισκέπτες από ολόκληρη την Ελλάδα

Πηγή: skai.gr

