Το περιφερειακό ιατρείο Αμμουλιανής έχει βάλει λουκέτο καθώς δεν στελεχώνεται από μόνιμο γιατρό.

Οι κάτοικοι ζουν σε καθεστώς ανασφάλειας, ωστόσο εναποθέτουν τις ελπίδες τους στον Δημήτρη Κορδώνια, σωτήρα του νησιού, ο οποίος υπήρξε μόνιμος γιατρός στην Αμμουλιανή.

Με δάκρυα στα μάτια, ο κ. Κορδώνιας, μιλάει στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» για τη θητεία του επί 32 χρόνια στο νησί. Τα τελευταία 10 χρόνια ως συνταξιούχος προσφέρει εθελοντικά τις ιατρικές υπηρεσίες του.

Με καταγωγή από την Σαμοθράκη, σπούδασε στη Γερμανία, έκανε το αγροτικό του στην Αμμουλιανή και έκτοτε έμεινε εκεί.

Συνταξιούχος πλέον, συνεχίζει για πάνω από δέκα χρόνια, να προσφέρει τις υπηρεσίες του εθελοντικά στο νησί, αντιμετωπίζοντας κάθε είδους περιστατικό με τους κατοίκους να τον ευγνωμονούν, αναγνωρίζοντας ωστόσο την ανάγκη λειτουργίας του ιατρείου, αφού το φαρμακείο του νησιού, συν τοις άλλοις, έχει επωμιστεί ουσιαστικά αλλά όχι τυπικά αρμοδιότητες πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

