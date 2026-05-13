Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε, χθες το βράδυ, στη Χαλκιδική, με θύμα 26χρονο μοτοσικλετιστή.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 20.35, στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών - Σιθωνίας, Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 74χρονος συγκρούστηκε, υπό συνθήκες που ερευνώνται, με δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 26χρονος.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο νεαρός οδηγός του δικύκλου, ενώ οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη από το Τμήμα Τροχαίας Νέων Μουδανιών.
