Πανεπιστήμια Πατρών: Πτυχία χωρίς… δικαιώματα για χιλιάδες φοιτητές

Δύο φοιτητές μιλούν στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» του ΣΚΑΪ για το θέμα που έχει προκύψει μετά την πανεπιστημοποίηση των ΤΕΙ το 2018

Ο Σπύρος Νεράιδας, Πρόεδρος Φοιτητικού Συλλόγου Μηχανικών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, και η Βασιλεία Κοντογιάννη, φοιτήτρια στο ίδιο πανεπιστήμιο, μιλάνε στο «Όπου υπάρχει Ελλάδα» για το θέμα που έχει προκύψει μετά την πανεπιστημοποίηση των ΤΕΙ το 2018, όπου τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχίων 5ετούς φοίτησης που παρακολουθούν είναι χωρίς κατοχύρωση.

