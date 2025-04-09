Θα μπορούσε να είναι σενάριο ταινίας ή βιβλίο. Η ιστορία όμως ενός παιδιού που έζησε τον πόλεμο της Μπιάφρα, αιχμαλωτίστηκε, κατάφερε να επιβιώσει και να φτάσει στην Ελλάδα για να πραγματοποιήσει το όνειρό του, να γίνει γιατρός, δεν είναι μύθος.

Ήταν από τους πρώτους που εισήχθησαν στην Ιατρική σχολή της Πάτρας, την πρώτη χρονιά που λειτούργησε. Είναι η ιστορία της ζωής του παθολόγου - ογκολόγου Αντίμτσι Ονιεναδούμ, Διευθυντή ΕΣΥ του ογκολογικού τμήματος του ΠΓΝ Πάτρας που ήρθε στην Πάτρα πριν από 44 χρόνια, σε ηλικία μόλις 22 ετών.

Σήμερα στα 66 του χρόνια, συνταξιοδοτήθηκε και άφησε το νοσοκομείο του Ρίου μετά από πολλές δεκαετίες προσφοράς στον άνθρωπο. Την πρώτη μέρα στην πόλη ως φοιτητής τη θυμάται ακόμη με κάθε λεπτομέρεια.

Πηγή: skai.gr

