Χαλκίδα: Μεγάλη συμπλοκή για τα μάτια μίας γυναίκας. Τέσσερις στο νοσοκομείο

Συμπλοκή μεταξύ πολλών νεαρών αλλά και μεγαλυτέρων στην περιοχή της Δροσιάς στο Δήμο Χαλκιδέων, σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline, οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποίησαν και αιχμηρά αντικείμενα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων που έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χαλκίδας και νοσηλεύονται. Πρόκειται για έναν 17χρονο, έναν 18χρονο, έναν 48χρονο και έναν 64χρονο. Ο λόγος εικάζεται ότι ήταν μια γυναίκα.

Η ζωή των τραυματιών δεν διατρέχει κίνδυνο ενώ έχουν γίνει και προσαγωγές.

