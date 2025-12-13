Του Σωτήρη Μπαρσάκη

Θύμα καλοστημένης διαδικτυακής απάτης έπεσε ένας 34χρονος επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον κλάδο της εμπορίας αυτοκινήτων στην περιοχή της Χαλκίδας, ο οποίος είδε δεκάδες χιλιάδες ευρώ να χάνονται από τον λογαριασμό του μέσα σε λίγες ημέρες. Όλα ξεκίνησαν όταν ο άτυχος έμπορος εντόπισε μια δελεαστική ευκαιρία για την εισαγωγή μεταχειρισμένων οχημάτων από την Ιταλία, αγνοώντας πως επρόκειτο για παγίδα.

Το χρονικό της υπόθεσης σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του skai.gr ξεδιπλώνεται στα μέσα του Οκτωβρίου του 2025, όταν ο παθών εκδήλωσε ενδιαφέρον για την αγορά τεσσάρων μεταχειρισμένων οχημάτων, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα σε φερόμενη εταιρεία ιταλικών συμφερόντων. Η επικοινωνία μεταφέρθηκε γρήγορα στη δημοφιλή εφαρμογή WhatsApp, όπου ένας άγνωστος δράστης, παρουσιαζόμενος ως υπάλληλος της εταιρείας με ιταλικό αριθμό τηλεφώνου, κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Έλληνα εμπόρου.

Ο επιτήδειος «πωλητής» έπεισε τον 34χρονο να προχωρήσει σε συμφωνία για την αγορά τεσσάρων συγκεκριμένων αυτοκινήτων σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές. Συγκεκριμένα, η παραγγελία αφορούσε ένα Opel Crossland μοντέλο του 2023, δύο Toyota Yaris μοντέλα του 2020 και 2022 αντίστοιχα, καθώς και ένα Ford Puma του 2021. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της μεταβίβασης και εισαγωγής, ο επιχειρηματίας κλήθηκε να εξοφλήσει τα οχήματα προκαταβολικά.

Πεπεισμένος για τη φερεγγυότητα της συναλλαγής, ο επιχειρηματίας προχώρησε σε τρία διαδοχικά τραπεζικά εμβάσματα από τα μέσα έως τα τέλη Νοεμβρίου, μεταφέροντας συνολικά το ποσό των 25.800 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό της Deutsche Bank με δικαιούχο την φερόμενη ιταλική εταιρεία. Μάλιστα, για να καμφθούν οι όποιες αντιστάσεις του, οι δράστες του απέστειλαν μέσω email πλαστά τιμολόγια πώλησης, τα οποία φαινομενικά είχαν εκδοθεί από τη νόμιμη εταιρεία, δημιουργώντας ένα πέπλο νομιμότητας γύρω από την απάτη.

Τα προβλήματα άρχισαν να διαφαίνονται όταν παρήλθε η ημερομηνία παράδοσης των οχημάτων. Ενώ είχε συμφωνηθεί τα αυτοκίνητα να παραληφθούν το αργότερο έως τις 3 Δεκεμβρίου 2025, αυτά δεν έφτασαν ποτέ στη Χαλκίδα. Αμέσως μετά την εκπνοή της προθεσμίας, ο υποτιθέμενος εκπρόσωπος της εταιρείας διέκοψε κάθε επικοινωνία, εξαφανίστηκε από την πλατφόρμα του WhatsApp, απενεργοποίησε τον τηλεφωνικό του αριθμό και έπαψε να απαντά στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο επιχειρηματίας, αντιλαμβανόμενος ότι τα τιμολόγια ήταν πλαστά και τα χρήματά του είχαν χαθεί, προσέφυγε στις αρχές καταθέτοντας μήνυση κατ' αγνώστων για απάτη, με την υπόθεση να βρίσκεται πλέον στο στάδιο της προανάκρισης.

