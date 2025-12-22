Οι αγρότες της Χαλκίδας αποφάσισαν να παρατείνουν τουλάχιστον κατά μια ώρα τον αρχικά τρίωρο αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας της Χαλκίδας, δηλαδή μέχρι τις 22.00, καθώς όπως καταγγέλλουν, οι αστυνομικοί δεν επιτρέπουν σε αυτοκίνητα που μεταφέρουν πολίτες με προβλήματα υγείας και αλλά επείγοντα περιστατικά να περάσουν, ενώ οι ίδιοι το επιτρέπουν.

Οι αγρότες της Εύβοιας είχαν αποφασίσει τρίωρο αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας, από τις 18:00 έως τις 21:00, με ταυτόχρονο κλείσιμο των παρακαμπτήριων οδών, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να διεξάγεται μόνο από την παλιά γέφυρα.

Ωστόσο, νωρίτερα επέτρεψαν τη διέλευση ασθενοφόρου, με συνοδό σε ΙΧ.

«Είναι η τελευταία κινητοποίηση που κάνουμε για αυτή την εβδομάδα. Γιατί Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή θα δώσουμε κυκλοφορία σε όλους έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν τις γιορτές τους. Τώρα τις κινητοποιήσεις που κάνουμε είναι για να σκληρύνουμε λίγο τη στάση μας, έτσι ώστε η κυβέρνηση να αρχίσει να μας παίρνει στα σοβαρά, ότι τα προβλήματά μας είναι διαχρονικά και πρέπει να τα λύσει», δήλωσε νωρίτερα στο Orange Press Agency ο Βαγγέλης Ρουμπής, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Τριάδας και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής στο μπλόκο της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας.

Σύμφωνα με τον Βαγγέλη Ρουμπή τα σοβαρότερα ζητήματα στα οποία πρέπει να δώσει λύση η κυβέρνηση είναι «το αγροτικό πετρέλαιο, η κιλοβατώρα που μας καίει πάρα πολύ. Είναι η ευλογιά που δεν έχει κοιτάξει καθόλου. Είναι γύρω στα 2.200 κοπάδια που έχουν σφαγεί στην Ελλάδα. Τα 16 από αυτά είναι στη Βόρεια Εύβοια, είναι στο δικό μας νομό. Πολλοί δεν έχουν αποζημιωθεί και αυτοί οι λιγοστοί που έχουν αποζημιωθεί έχουν πάρει μόνο τα μισά. Και ένα άλλο που έχω να πω είναι ότι αποζημιώνει τα πρόβατα με 140 ευρώ το ένα, ενώ οι πραγματικές αγορές με τιμολόγια που έχουν κάνει πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι, κυμαίνονται στα 450 ευρώ».

Στα μπλόκα του Κάστρου και της Θήβας τα τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα, με τις τοπικές συνελεύσεις να καλούνται να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα.

Για αύριο, Τρίτη και την Τετάρτη, οι αγρότες σχεδιάζουν να αφήνουν ανοιχτή μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ώστε να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις ενόψει των εορτών. Ωστόσο, το μήνυμα που εκπέμπεται από όλα τα μπλόκα της Στερεάς Ελλάδας είναι σαφές. Σε όλη τη διάρκεια των Χριστουγέννων, σε Μπράλο, Αταλάντη, Κάστρο, Θήβα και Χαλκίδα, οι αγρότες και τα τρακτέρ θα παραμείνουν στα σημεία των κινητοποιήσεων, συνεχίζοντας έναν αγώνα που, όπως λένε, δεν μπορούν να εγκαταλείψουν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.