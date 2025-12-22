Πραγματοποιήθηκε η καταβολή ποσού 197.000 ευρώ, για το νέο πιλοτικό πρόγραμμα των χρηματικών βραβείων –Υποτροφίες σε επιτυχόντες/ούσες μαθητές/τριες στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2025 στην τριτοβάθμια εκπαίδευση– σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Όπως αναφέρεται, στη φετινή πρώτη πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος προβλεπόταν η χορήγηση χρηματικού βραβείου– Υποτροφίας, 1.000 ευρώ σε 650 επιτυχόντες/ούσες μαθητές/τριες στις πανελλαδικές εξετάσεις το έτος 2025 στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το νέο πιλοτικό πρόγραμμα αφορούσε τέκνα, που ήταν άμεσα ή έμμεσα δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, εφόσον:

- εγγράφονται για πρώτη φορά σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχοντας επιτύχει στις πανελλαδικές εξετάσεις το έτος 2025, και

- η μητέρα τους είναι άμεσα δικαιούχος των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ και έχει τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, που είναι επίσης δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα του ΛΑΕ / ΟΠΕΚΑ στην επίσημη ιστοσελίδα www.opeka.gr.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.