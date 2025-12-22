Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χρηματικά βραβεία 197.000 ευρώ σε επιτυχόντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2025

Καταβλήθηκαν 197.000 με πιλοτικό πρόγραμμα βραβείων–υποτροφιών, σε 650 επιτυχόντες μαθητές των πανελλαδικών 2025, που είναι δικαιούχοι ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ

Χαρτονομίσματα ευρώ

Πραγματοποιήθηκε η καταβολή ποσού 197.000 ευρώ, για το νέο πιλοτικό πρόγραμμα των χρηματικών βραβείων –Υποτροφίες σε επιτυχόντες/ούσες μαθητές/τριες στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2025 στην τριτοβάθμια εκπαίδευση– σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Όπως αναφέρεται, στη φετινή πρώτη πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος προβλεπόταν η χορήγηση χρηματικού βραβείου– Υποτροφίας, 1.000 ευρώ σε 650 επιτυχόντες/ούσες μαθητές/τριες στις πανελλαδικές εξετάσεις το έτος 2025 στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το νέο πιλοτικό πρόγραμμα αφορούσε τέκνα, που ήταν άμεσα ή έμμεσα δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, εφόσον:

- εγγράφονται για πρώτη φορά σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχοντας επιτύχει στις πανελλαδικές εξετάσεις το έτος 2025, και

- η μητέρα τους είναι άμεσα δικαιούχος των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ και έχει τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, που είναι επίσης δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα του ΛΑΕ / ΟΠΕΚΑ στην επίσημη ιστοσελίδα www.opeka.gr.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Υποτροφίες Πανελλαδικές εξετάσεις Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark